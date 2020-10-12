На Київщині агітатори від партії «Слуга народу» збирали особисті дані громадян під виглядом опитування



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Агітатори не запитували жодної згоди на обробку персональних даних броварчани

Агітатори у брендованому одязі записували особисті телефони та місце проживання броварчан

На Київщині агітатори від партії «Слуга народу» у письмовому варіанті та онлайн збирали особисті дані громадян без згоди та інформування останніх. Про це повідомляють спостерігачі громадської мережі «Опора».

Зазначається, що 9 жовтня в Броварах у середмісті були розміщені агітаційні намети політичної партії «Слуга народу» та кандидата на посаду голови Броварської об’єднаної територіальної громади Дмитра Ратнікова.

«Агітатор у брендованому від політичної партії «Слуга народу» одязі роздавала агітаційні діджитал - газети (особливістю є QR-коди, при наведенні на які можна побачити не надруковану в паперовій газеті інформацію)», – повідомляють спостерігачі «Опори».

Також до людей підходила й інша особа, вже без брендованого одягу партії та збирала персональні дані броварчан. «На аркуші було зазначили «Підписний лист жителів міста Бровари щодо неякісних послуг ЖКГ та несправедливих тарифів до сплати». Його адресували чинному міському голові Ігорю Сапожку (кандидату на голову Броварської об’єднаної громади від політсили «Команда Ігоря Сапожка «Єдність»)», – йдеться у повідомленні.

Спостерігачі наголошують, що броварчани надавали свою особисту інформацію, місце проживання й телефонні номери.

На запитання представника «Опори», для чого надаються особисті телефони агітаторам, отримали відповідь – для підтвердження чи громадяни дійсно підписували це звернення. Однак жодної згоди на обробку персональних даних броварчани в цьому випадку не підписували.

За інформацією «Опори» – таких агітаційних наметів у Броварах в той день було щонайменше три.

Натомість кандидат в депутати ради Борщагівської об’єднаної територіальної громади Віктор Грабовський (політична сила «Слуга народу») пропонує заповнити опитування щодо виборів 25 жовтня 2020 року. У ньому охочим потрібно обов’язково вказати: прізвище, ім’я, по-батькові, адресу мешкання (вулиця, будинок, квартира) та електронну скриньку, чи є громадянин мешканцем Борщагівської громади, чому обрали саме цю громаду, побажання майбутнім депутатам, тощо. Інформації про те, що особа дає згоду на обробку своїх персональних даних, в анкеті також немає.

Згідно з ч. 5 та ч.6 ст.6 Закону України «Про захист персональних даних» обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також особа, щодо якої збираються персональні дані має право знати мету ї обробки (п. 1 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»).