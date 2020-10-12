В Харкові невідомі напали на агітаторів «Слуги народу»



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Нападники скандували гасла на підтримку чинного мера Харкова Геннадія Кернеса

В центрі Харкова ввечері група молодиків з ножем напала на агітаторів від провладної партії.

Про це у Facebook повідомив Голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«Щойно група малолітніх молодиків влаштувала провокацію в центрі Харкова. З ножем в руках хулігани напали на агітаторів «Зе! команди», - повідомив Кучер.

Він зазначив, що нападники скандували гасла на підтримку чинного мера Харкова Геннадія Кернеса.

Такі дії Кучер розцінює як спробу спровокувати конфлікт між політичними силами.

За його словами, матеріали стосовно інциденту вже передані в національну поліцію. Винні будуть «знайдені і жорстко покарані по закону».

< blockquote cite = "https://developers.facebook.com/olexiykucher.kh/videos/632945664071179/" class = "fb-xfbml-parse-ignore" > У конкурентов сдают нервы! У конкурентів сдають нерви! ⠀ Только что группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. З ножем у руках хулігани напали на агітаторів Зе! команды. Нарочитое скандирування гуліганамі підтримує діюче меру розселення як спроба спровокувати наш конфлікт. Не получится! ⠀ Все будуть найдененіші і жостко засуджені за законом! ⠀ Матеріали вже передані в нац.поліцію. ⠀ Обращаюсь ко усім учасникам передвиборної гонки. Харьков - територія світу і порядку. Вибори закончаться і нам усім тут далі жити. Тайне рано чи пізніше станет явним і покаранням буде максимально жорстким. Давайте поважати друга і не робити глупості. Опубліковано Олексіого Кучер Неділь, 11 жовтня 2020 р.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Українці будуть обирати міського голову, а також депутатів місцевих рад всіх рівнів.