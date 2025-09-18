Головна Новини
На Київщині після вибухів виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: місцеві пабліки

О 04:13 у Києві оголосили відбій

У ніч на 18 вересня у Києві та області прогриміли сильні вибухи. Регіон атакували російські дрони. Влада наразі не повідомляла про наслідки, водночас місцеві пабліки повідомляють про пожежі, що спалахнули після обстрілу, пише «Главком».

За повідомленням моніторингових каналів, гучно було на околицях Борисполя та Бучі. Повідомляється, що після вибухів у цих населених пунктах виникли пожежі. 

Місцеві канали поширили фото з місця влучань. На кадрах видніється сильне зарево та дим, що здіймається в небо.

На Київщині після вибухів виникли пожежі фото 1

Як відомо, 03:26 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи.

Протиповітряники збивали російські цілі над столицею та Київщиною. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточували столицю з декількох напрямків. О 04:13 у Києві оголосили відбій.

