Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків
Рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів
фото: ДСНС Київщини

Унаслідок російського удару загинула людина

У ніч на 2 вересня російська терористична армія масовано атакував Білу Церкву БпЛА. Під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки виникли руйнація, займання ангарів і триповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.

Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків фото 1
Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків фото 2

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.

Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків фото 3
Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків фото 4

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.

Як відомо, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Біла Церква Київщина війна ДСНС

Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків
Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків
Новини

Прес-релізи

