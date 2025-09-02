Масована атака на Білу Церкву: рятувальники показали фото наслідків

Унаслідок російського удару загинула людина

У ніч на 2 вересня російська терористична армія масовано атакував Білу Церкву БпЛА. Під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки виникли руйнація, займання ангарів і триповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.

Як відомо, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.