Як атака РФ вплинула на Трипільську ТЕС: аналіз експертів

Росіяни здійснили масований удар по Трипільській ТЕЦ із використанням 19 іранських дронів-камікадзе «Шахед»

Річні відновлювальні роботи на Трипільській ТЕС на Київщині «пішли нанівець» після влучання 19 шахедами по Трипільській ТЕЦ. Про це повідомив народний депутат України від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу «Київ 24», інформує «Главком».

Деталі атаки 8 вересня

Атака РФ по Трипільській ТЕЦ сталася у ніч на 8 вересня 2025 року. Це був масований удар з використанням 19 іранських дронів-камікадзе «Шахед».

«Ми маємо усвідомлювати, що будь-які захисні споруди, будь-яка підготовка без достатньої кількості протиповітряної оборони – вона нічого не варта», – зазначив Нагорняк.

За словами нардепа, станція отримала серйозні пошкодження, а всі відновлювальні роботи, що тривали на станції протягом року, фактично були перекреслені.

Народний депутат додав, що така велика кількість дронів, які влучили в Трипільську ТЕС, знищила напрацювання року, а робота з відновлення станції тепер починається фактично з нуля.

Ця подія ще раз демонструє необхідність посилення протиповітряної оборони та ефективного захисту енергетичної інфраструктури України.

Наслідки для регіону

Ще навесні 2024 року експерт з питань енергетики Юрій Корольчук розповідав «Інформатору», що від Трипільської ТЕС, чия максимальна потужність становила 700 мВт, заживлені Київська, Житомирська та Черкаська області. Відтак, найпершим наслідком стане певний дефіцит електроенергії у цих регіонах. Сам Київ до цієї ТЕС, звісно, підключений, але головний обсяг електроенергії він отримує від Рівненської АЕС, тож кияни від цієї втрати постраждають найменше.

Станом на 8 вересня у ДТЕК Київських електромережах, що є постачальником електроенергії у столиці, повідомляли, що у місті можливі «локальні аварійні ситуації», не пов'язані з обстрілами. Але в області вже фіксувалися перебої з енергопостачанням. Якщо ворожі дрони змогли суттєво порушити роботу ТЕС - одного з головних у регіоні виробників електроенергії та постачальника тепла для Українки - на Київщині продовжиться брак електроенергії, так само, як це було взимку 2024-2025 років.

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Зауважимо, що це вже друге серйозне пошкодження Трипільської ТЕС. 11 квітня 2024 року. обладнання й машинну залу Трипільської ТЕС було знищено ударом російських ракет. У своїй заяві про стан станції ПАТ «Центренерго» тоді повідомив, що згідно з оцінками фахівців підприємства, генеруючі потужності ТЕС були «повністю знищені», унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Відновлення Трипільської ТЕС

12 квітня пресслужба підприємства відреагувала на заяви, які раніше поширювали Telegram-канали та деякі ЗМІ про те, що на захист Трипільської ТЕС уряд виділяв мільярди гривень. «Центренерго» назвало подібні наративи «кампанією з дискредитації керівництва «Центренерго» та держави, мета якої посіяти паніку та зневіру серед українців». «Масово перепощувалися вирвані з контексту слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що нібито Трипільська ТЕС на захист від атак РФ з державної скарбниці отримала 9,7 млрд грн. Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Тобто усього паливно-енергетичного сектору! А не лише Трипільської ТЕС», – зазначає пресслужба.

А вже у травні 2024-го стало відомо, що уряд виділив на відновлення Трипільської ТЕС більше, ніж 1,5 млрд грн. Тоді повідомляли, що об'єкт відновлюватимуть разом з ще одною ТЕС, що керується ПАТ «Центренерго», - Зміївською на Харківщині. А вкластися планували у найшвидші строки – станом на весну 2025 року ТЕС на Київщині вже працювала.