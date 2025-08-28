Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупований Крим атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Окупований Крим атакували безпілотники
У Криму пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Жителі окупованого Севастополя повідомили про гучні вибухи та звуки сирени в небі над містом

У ніч на 28 серпня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники, повідомляє «Главком» із посиланням на «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва. 

Жителі тимчасово окупованого Севастополя повідомили про гучні вибухи та звуки сирени в небі над містом. Місцеві телеграм-канали інформують, що близько 23:00 пролунало кілька вибухів у районі Очеретяної бухти. Також про прольоти безпілотників повідомляли мешканці Євпаторії, Сак та Новофедорівки.

Російське Міноборони заявило, що за три години над регіонами РФ та Чорним морем було збито 13 українських БпЛА. Пізніше стало відомо, що ППО знищила три повітряні цілі над акваторією поблизу Севастополя. За попередньою інформацією, жодних пошкоджень об'єктів інфраструктури в місті немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

Теги: безпілотник окуповані території вибух Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові пролунали вибухи
Росія атакувала Харків безпілотниками: є руйнування та постраждалі (оновлено)
30 липня, 02:25
У Сумах було чутно вибух
У Сумах пролунав вибух: влада повідомила наслідки
4 серпня, 22:37
У Підмосков'ї працювала ППО
У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летіли курсом на Москву
11 серпня, 00:53
Загрози життю постраждалих немає
Пожежа в львівському готелі: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей
4 серпня, 14:01
У Брянську пролунало понад 10 вибухів
У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
6 серпня, 06:56
Відпочивальники все одно продовжують купатися біля закритих зон, наче нічого не сталося, констатують в ОВА
Вибух міни на Одещині: море винесло на берег фрагменти тіл загиблих
13 серпня, 15:24
На місцях влучань виникли пожежі
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
20 серпня, 23:27
Група осіб забрала бочку для води через проблеми з постачанням питної води в окупованому Донецьку
В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео)
22 серпня, 10:28
Наслідки влучання в окупованому Криму
У Криму прогриміли вибухи: під ударом опинилася залізниця
26 серпня, 09:58

Події в Україні

Окупований Крим атакували безпілотники
Окупований Крим атакували безпілотники
The Economist оцінив можливості української ракети «Фламінго»
The Economist оцінив можливості української ракети «Фламінго»
Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу
США сильно відстають від України та Росії у галузі безпілотників – Politico
США сильно відстають від України та Росії у галузі безпілотників – Politico
«Церква-лампочка», що була «фронтовим курортом» для 20 тис. воїнів, евакуювалася з Добропілля
«Церква-лампочка», що була «фронтовим курортом» для 20 тис. воїнів, евакуювалася з Добропілля
Хабарництво в лісовій галузі: затримано керівника, який вимагав 3 млн грн з підрядника
Хабарництво в лісовій галузі: затримано керівника, який вимагав 3 млн грн з підрядника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
53K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2822
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2464
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1938
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua