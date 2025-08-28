Жителі окупованого Севастополя повідомили про гучні вибухи та звуки сирени в небі над містом

У ніч на 28 серпня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники, повідомляє «Главком» із посиланням на «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

Жителі тимчасово окупованого Севастополя повідомили про гучні вибухи та звуки сирени в небі над містом. Місцеві телеграм-канали інформують, що близько 23:00 пролунало кілька вибухів у районі Очеретяної бухти. Також про прольоти безпілотників повідомляли мешканці Євпаторії, Сак та Новофедорівки.

Російське Міноборони заявило, що за три години над регіонами РФ та Чорним морем було збито 13 українських БпЛА. Пізніше стало відомо, що ППО знищила три повітряні цілі над акваторією поблизу Севастополя. За попередньою інформацією, жодних пошкоджень об'єктів інфраструктури в місті немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.