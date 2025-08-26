Паливний термінал в Усть-Лузі призупинив роботу після атаки дронів – Reuters

На підприємстві спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів

Комплекс зупинив свою роботу ще минулого тижня

Російський комплекс з переробки газового конденсату найбільшої приватної газової компанії «Новатек» в порту Усть-Луга на Балтійському морі призупинив роботу після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що комплекс зупинив свою роботу ще минулого тижня. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа після атаки БпЛА.

За даними джерел видання, один переробний блок був пошкоджений внаслідок пожежі. Два інших джерела стверджують, що пожежа пошкодила одразу два переробні блоки.

Комплекс «Усть-Луга» має три переробні блоки потужністю 3 млн тонн на рік кожен і переробляє стабільний газовий конденсат на легку та важку нафту, реактивне паливо, компонент суднового палива (мазут) та газойль.

Зазначається, що «Новатек» вимушено зменшить експорт нафти та може відновити постачання непереробленого стабільного газового конденсату на міжнародні ринки.

Як відомо, 24 серпня у Росії заявили про атаку безпілотників на порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Інформацію про атаку на регіон підтвердив губернатор Олександр Дрозденко. За його словами, вранці над портом Усть-Луга було нібито знищено 10 дронів.

«Уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі «Новатек». Над ліквідацією пожежі працюють пожежники та МНС», – написав Дрозденко. За попередніми даними, постраждалих немає.

💥💥Удар по порту Усть-Луга - найбільшому морському порту росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива і зерно pic.twitter.com/AjGi8aWiWq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2025

Нагадаємо, у січні 2025 року потік нафти через російський порт Усть-Луга в Балтійському морі призупинився після того, як його уразили українські дрони.