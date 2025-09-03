Атака на Київщину: влада повідомила наслідки

За попередніми даними, обійшлось без потерпілих

У ніч на 3 вересня російські терористи атакували Київщину ударними дронами. Під ударом опинився Вишгород, у місті зафіксовано влучання. Очільник Київської ОВА Микола Калашник розповів наслідки обстрілу, інформує «Главком».

За повідомленням ОВА, у Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За попередніми даними, обійшлось без потерпілих. Усі оперативні служби залучені.

Як стало відомо, влучання відбулось у центральній частині міста, поблизу дитячого садочку. Вибуховою хвилею у садочку також вибило вікна.

Зауважимо, у Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів через атаку дронів. За повідомленням моніторингових каналів, ще декілька груп ударних БпЛА заходять в повітряний простір Волині.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня окупаційна армія РФ запустила ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.