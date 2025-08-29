Поліція на Київщині розслідує смерть немовляти: під підозрою лікарі

Поліція Київщини розслідує факт смерті немовляти в Білій Церкві

Поліцейські Київської області розпочали розслідування за фактом смерті 10-місячної дитини, яка померла в реанімації Білоцерківської дитячої лікарні. За попередньою інформацією, немовля померло внаслідок хвороби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями: за фактом смерті дитини та за неналежне виконання професійних обовʼязків медичним працівником (частина 2 статті 140 Кримінального кодексу України).

За результатами судово-медичного дослідження, яке було проведене після госпіталізації та смерті дитини, експерти підтвердили, що її смерть настала внаслідок захворювання. Попри це, правоохоронці продовжують розслідувати обставини події, щоб встановити, чи було надано належну медичну допомогу.

Нагадаємо, в результаті масованого удару на Київ 28 серпня загинув учень 8-Б класу ліцею № 127 Дарницького району міста Києва Назарій Коваль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку навчального закладу.

В ліцеї розповіли, що Назарій був світлою, життєрадісною дитиною, яка мріяла і будувала плани на майбутнє. Однак життя хлопця обірвала жорстока війна.

До слова, у ніч на 28 серпня під час атаки Росії на Київ загинула 17-річна Марина Гришко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський енергетичний фаховий коледж.

«У ніч на 28 серпня 2025 року під час ракетної атаки Росії на Київ трагічно загинула здобувачка освіти третього курсу Гришко Марина. Ця дівчинка була ніжною, світлою та творчою особистістю, відкритою до світу й людей. Вона вміла дарувати добро, надихати оточення своїм талантом і щирістю. Для одногрупників і викладачів вона назавжди залишиться світлим промінчиком радості й доброти. Колектив Київського енергетичного фахового коледжу висловлює щирі співчуття родині Марини», – йдеться у дописі.

За даними пабліка «Їх убила Росія» російські терористи вбили 17-річну Марину Гришко, ударивши по житловому будинку в Дарницькому районі столиці. Тато дівчини є військовим.