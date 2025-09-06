За попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки

У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Чорноморська Василя Гуляєва.

«Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано», – заявив Гуляєв.

😱Масштабна пожежа вирує у порту Чорноморська в Одеській області – про причини нічого невідомо pic.twitter.com/VbWL8NHQn7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 6, 2025

Також він закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Тим часом у пресслужбі ДСНС Одеського області, як пише видання «Думська», повідомили, що за попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки.

Нагадаємо, наприкінці серпня російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення понад 29 тис абонентів.

Мер Чорноморська Василь Гуляєв повідомив, що в місті почали працювати «Пункти незламності» після масованої атаки ворога. За його словами, цей обстріл став найбільш масовим для міста з 2022 року.