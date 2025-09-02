Російський Ростов опинився під атакою дронів (фото, відео)

Також повідомляється, що вибухи лунали й в Таганрозі

У ніч на 2 вересня у російському Ростові мешканці поскаржились на атаку дронів. Повідомляється, що щонайменше сім вибухів пролунало в області, місцеві чули активну роботу ППО, повідомляє «Главком».

Російські пабліки поширили відео з моментом влучання БпЛА у багатоповерхівку. За попередніми даними, на місці влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у декількох квартирах, а також є пошкодження самої будівлі.

Також мережею розлетілось фото з наслідками атаки.

Також повідомляється, що вибухи лунали й в Таганрозі.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня безпілотники атакували місто Кропоткін у Краснодарському краю.

Як відомо, ударні БпЛА уразили електричну підстанцію 330 кВ «Кропоткін». Об’єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.

Жителі Кропоткіна писали, що внаслідок атаки у місті почалися проблеми з електропостачанням.