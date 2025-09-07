Головна Світ Соціум
У Польщі стався вибух на військовому полігоні: є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На місце події прибув вертоліт швидкої допомоги
фото з відкритих джерел

Походження вибухового пристрою та детальні обставини інциденту будуть предметом подальшого розслідування

У Польщі на території військового полігону, розташованому у варшавському районі Рембертув, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

На місці працює військова жандармерія разом із саперами.

Повідомляється, що походження вибухового пристрою та детальні обставини інциденту будуть предметом подальшого розслідування. Поранені внаслідок вибуху – двоє цивільних осіб. Вони проникнули на територію полігону «всупереч чітко позначеним заборонам».

Один із постраждалих – чоловік близько 50 років, а другий – віком близько 30 років. Вони мають численні рвані рани, стан обох важкий.

На місце події прибув вертоліт та карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, у березні на території Литви зникли четверо американських військових з бронемашиною. Навчання проходили в рамках ротаційних сил США, які здійснюють підготовку для підрозділів, розташованих у Литві. Через тиждень їхні тіла знайшли в болоті неподалік від військового полігону.

Теги: вибух вертоліт Польща

