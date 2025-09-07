У Польщі стався вибух на військовому полігоні: є постраждалі

Походження вибухового пристрою та детальні обставини інциденту будуть предметом подальшого розслідування

У Польщі на території військового полігону, розташованому у варшавському районі Рембертув, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

На місці працює військова жандармерія разом із саперами.

Повідомляється, що походження вибухового пристрою та детальні обставини інциденту будуть предметом подальшого розслідування. Поранені внаслідок вибуху – двоє цивільних осіб. Вони проникнули на територію полігону «всупереч чітко позначеним заборонам».

Один із постраждалих – чоловік близько 50 років, а другий – віком близько 30 років. Вони мають численні рвані рани, стан обох важкий.

На місце події прибув вертоліт та карета швидкої допомоги.

