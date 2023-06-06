На Київщині працює ППО (оновлено)
У Києві та області оголошена повітряна тривога
У ніч на 6 червня Києві під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«В області, на підступах до Києва працює ППО», – йдеться в повідомленні.
Відомство закликало перебувати в укриттях до відбою загрози.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про роботу ППО у столиці.
Тим часом моніторингові групи повідомляють про ще одну партію ракет, яка наразі наближається до столиці.
Пізніше Кличко повідомив, що надійшов виклик в Дарницькому районі столицію
У КМВА повідомили про падіння уламків на проїжджу частину в Деснянському районі.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів. Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.
Також у ніч на 5 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотником.
До слова, у Броварському районі Київської області чоловік підірвав у руках запал від гранати.
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