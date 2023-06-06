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На Київщині працює ППО (оновлено)

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Київщині працює ППО (оновлено)
На підступах до Києва працює ППО
фото з відкритих джерел

У Києві та області оголошена повітряна тривога

У ніч на 6 червня Києві під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«В області, на підступах до Києва працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Відомство закликало перебувати в укриттях до відбою загрози.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про роботу ППО у столиці.

Тим часом моніторингові групи повідомляють про ще одну партію ракет, яка наразі наближається до столиці.

Пізніше Кличко повідомив, що надійшов виклик в Дарницькому районі столицію

У КМВА повідомили про падіння уламків на проїжджу частину в Деснянському районі.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів. Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.

Також у ніч на 5 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотником. 

До слова, у Броварському районі Київської області чоловік підірвав у руках запал від гранати. 

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