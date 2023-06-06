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У Харкові та області лунають вибухи (оновлено)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Харкові та області лунають вибухи (оновлено)
фото з відкритих джерел

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях

Російські війська завдають ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.

«Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи – як мінімум пролунало кілька», – йдеться у повідомленні мера.

Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.

«Попередньо - ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу смт Золочів поранено 40-річного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю ДЮСШ. 

Також російська армія з вертольотів і танків масовано обстріляла населені пункти Чугуївського і Богодухівського районів Харківщини. 

У Броварському районі Київської області чоловік підірвав у руках запал від гранати.

У неділю 4 червня Сумська область укотре зазнала ворожої атаки. Унаслідок неї дві цивільні особи отримали поранення. 

 

Теги: вибух Харківщина Олег Синєгубов

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