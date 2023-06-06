У Харкові та області лунають вибухи (оновлено)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях

Російські війська завдають ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.

«Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи – як мінімум пролунало кілька», – йдеться у повідомленні мера.

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Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.

«Попередньо - ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу смт Золочів поранено 40-річного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю ДЮСШ.

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Також російська армія з вертольотів і танків масовано обстріляла населені пункти Чугуївського і Богодухівського районів Харківщини.

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