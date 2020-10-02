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    На кордоні з Молдовою затримали банду підривників одеських банкоматів

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    Вживаються заходи щодо встановлення причетності банди молдавських підривників до аналогічних злочинів на території країни - На кордоні з Молдовою затримали банду підривників одеських банкоматів
    Вживаються заходи щодо встановлення причетності банди молдавських підривників до аналогічних злочинів на території країни

    Було затримано п’ятьох членів банди, які в кінці серпня 2020 року підірвали і викрали гроші з банкомату

    1 жовтня в ході спецоперації поліції і служби безпеки ПриватБанку в Одеській області на кордоні України і Молдови затримано п’ятьох членів банди, які в кінці серпня 2020 року підірвали і викрали гроші з банкомату ПриватБанку в селі Курисів Одеської області.

    У затриманих злочинців, якими виявилися п’ятеро громадян Молдови 1987-1992 років народження, вилучено речові докази скоєного злочину.

    Вживаються заходи щодо встановлення причетності банди молдавських підривників до аналогічних злочинів на території країни.

    Нагадаємо, що невідомий погрожував підірвати «Приватбанк» у Києві та вимагав пів мільйона.

    До слова, у квітні у приміщенні магазину в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат Приватбанку, який знаходився в приміщенні магазину.

    банки гроші Приватбанк
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