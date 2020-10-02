На кордоні з Молдовою затримали банду підривників одеських банкоматів



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Вживаються заходи щодо встановлення причетності банди молдавських підривників до аналогічних злочинів на території країни

Було затримано п’ятьох членів банди, які в кінці серпня 2020 року підірвали і викрали гроші з банкомату

1 жовтня в ході спецоперації поліції і служби безпеки ПриватБанку в Одеській області на кордоні України і Молдови затримано п’ятьох членів банди, які в кінці серпня 2020 року підірвали і викрали гроші з банкомату ПриватБанку в селі Курисів Одеської області.

У затриманих злочинців, якими виявилися п’ятеро громадян Молдови 1987-1992 років народження, вилучено речові докази скоєного злочину.

Вживаються заходи щодо встановлення причетності банди молдавських підривників до аналогічних злочинів на території країни.

Нагадаємо, що невідомий погрожував підірвати «Приватбанк» у Києві та вимагав пів мільйона.

До слова, у квітні у приміщенні магазину в Києві стався вибух: невідомі підірвали банкомат Приватбанку, який знаходився в приміщенні магазину.