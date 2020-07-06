Словаччина зробила суворішими правила в'їзду для українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Словаччина змінила правила в'їзду на територію країни для українців

Зміни почали діяти з 8 ранку 6 липня

Словаччина змінила правила в'їзду і транзиту з території України. Зміни вступили в силу сьогодні, з 8 ранку.

Отже, без пред’явлення негативного RT-PCR тесту на захворювання Covid-19 на територію Словацької Республіки дозволено в’їзд громадян України:

- з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на території Словаччини;

- родичів громадян України (дружина/чоловік, неповнолітня дитина, батько/мати неповнолітньої дитини) з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на території Словацької Республіки.

Такі особи повинні дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і не раніше, ніж на 5 день після приїзду зробити лабораторний аналіз на захворювання Covid-19. У самоізоляції також повинні перебувати особи, які проживають разом. Дітям до трьох років тест робити не потрібно (лише у разі призначення педіатра). Після в’їзду до Словацької Республіки необхідно повідомити телефоном або надіслати електронне повідомлення «сімейному лікарю», з яким укладено договір про надання медичних послуг, або відповідному регіональному органу охорони здоров’я.

За наявності негативного RT-PCR тесту на захворювання Covid-19 (під час перетину кордону давність тесту не має перевищувати 96 годин від отримання результата) на територію Словацької Республіки дозволено в’їзд особі (включно з одним супроводжуючим), яка в'їжджає на територію Словаччини з метою навчання (складання вступних, випускних та інших іспитів, зарахування до шкіл, для вивезення особистих речей з гуртожитків чи інших закладів) - за наявності документів, що підтверджують такий факт (наприклад, запрошення на вступні іспити, зарахування до школи тощо).

У разі в'їзду на територію Словаччини через пункти пропуску, де не проводяться перевірки, необхідно подавати зазначений негативний результат до відповідного регіонального органу охорони здоров'я.

Без пред’явлення негативного RT-PCR тесту на захворювання Covid-19 дозволяється транзитний проїзд через територію Словацької Республіки громадянам України до держав ЄС, в яких вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання. Вказані особи повинні проїхати територію Словаччини без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним.

Наразі на кордоні зі Словацькою Республікою працюють такі пункти пропуску:

«Ужгород – Вишнє Нємецьке» (для автомобільного сполучення);

«Малий Березний – Убля» (для автомобільного, пішохідного сполучення та для велосипедистів);

«Малі Селменці – Вельке Слеменце» (для пішохідного сполучення та велосипедистів; працює: 09:00 - 21:00 год за київським часом).

Читайте також: