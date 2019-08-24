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    На кордоні з Угорщиною скоротилися черги

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    <p>На пункті пропуску &laquo;Косино &ndash; Барабаш&raquo; у чергах ввечері стояло лише 15 автомобілів</p> - На кордоні з Угорщиною скоротилися черги

    На пункті пропуску «Косино – Барабаш» у чергах ввечері стояло лише 15 автомобілів

    Водії скаржилися, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно

    На кордоні України і Угорщини у суботу ввечері скоротилися черги, у них застрягли 160 автомобілів проти 310 вранці.

    Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

    Так, на кордоні з Угорщиною у ПП «Чоп (Тиса) – Загонь» стояли 115 автомобілів.

    У ПП «Вилок – Тісабеч» стояли 20 автомобілів, ПП «Лужанка – Берегшурань» - 10, ПП «Косино – Барабаш» - 15.

    На кордоні України та Польщі у ПП «Рава-Руська – Гребенне» - 50 автівок, ПП «Грушів – Будомєж» - 30. У ПП «Шегині – Медика» своєї черги очікували ще 50 автівок, у ПП «Краковець – Корчова» - ще 145.

    Напередодні стало відомо, що 24 серпня на пунктах пропуску, які межують з Угорщиною, утворились величезні затори.

    Водії скаржилися, що останні два місяці працівники угорських пунктів пропуску працюють дуже повільно, що призводить до великих черг.

    Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску Чоп - Захонь на Закарпатті на угорській стороні в четвер, 22 серпня, вийшла з ладу база даних митниці, через що пропуск автомобілів проводили у ручному режимі. 

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