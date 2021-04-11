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    На кордоні з Україною російських сил найбільше за сім років – держсекретар США

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    &laquo;Я&nbsp;серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною&raquo;, &ndash;&nbsp;Блінке - На кордоні з Україною російських сил найбільше за сім років – держсекретар США
    «Я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною», – Блінке
    Скріншот фото: відео NBC UNIVERSAL

    Джо Байден дав чіткий сигнал Росії, що якщо «вони чинитимуть так нерозважливо, то будуть наслідки»

    Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім стурбований діями Російської Федерації біля українського кордону. Тому влада обговорює дану ситуацію із союзниками й партнерами з-поміж європейських держав. Про це Блінкен заявив в інтерв’ю телеканалу NBC News.

    «Повинен сказати, що я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною. На цих кордонах зосереджено більше російських сил, ніж коли-небудь із 2014 року. Ось чому ми підтримуємо дуже тісні контакти й координацію з нашими союзниками й партнерами в Європі. Усі поділяють цю заклопотаність», – заявив він.

    Блінкен також додав, що президент США Джо Байден дав чіткий сигнал Росії, що якщо «вони чинитимуть так нерозважливо, то будуть наслідки».

    Раніше командувач сухопутних військ США у Європі у 2014-2017 роках генерал-лейтенант Бен Ходжес розповів, що головною ціллю Кремля у новій військовій авантюрі проти України буде розташована в межах Херсонської області, що на території континентальної України, основна частина Північно-Кримського каналу.

    Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

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    Теги: Росія Донбас США армія агресія військові президент влада
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