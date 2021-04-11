Пєсков заявив, що Росія на Донбасі відповідає на провокації ЗСУ

Прессекретар президента РФ зазначив, що ніхто не має наміру рухатися до війни

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков виключив можливість війни з Україною, незважаючи на жорсткі заяви, які останнім часом робить Москва.

«Звичайно, ніхто не має наміру рухатися до війни і взагалі ніхто не сприймає можливість такої війни», – сказав Пєсков в інтерв'ю Павлу Зарубіну для програми «Москва. Кремль. Путін» телеканалу «Росія 1» (ВГТРК), пише «Interfax-Україна».

Водночас прессекретар наголосив, що «також ніхто не сприймає можливість громадянської війни в Україні». «Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни», – сказав представник Кремля.

Характеризуючи обстановку на Донбасі, він зазначив, що «відбувається ситуація, пов'язана з підвищенням активності провокаційних дій з боку Збройних сил України».

«Тобто, трапляються провокації, виникає якийсь вогонь у відповідь на ці провокації. Оскільки в цілому напруженість, деескалація не відбувається, напруженість дуже висока, то подібні провокації, вони можуть одразу запалити вогонь цієї самої громадянської війни всередині українського конфлікту. Тому ми всі постійно говоримо про наше занепокоєння», – зазначив прессекретар президента РФ.

Раніше повідомлялося, що Варшава здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України.

7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Читайте також: