На Косівщині загорівся будинок активіста, який виступає проти вирубки лісів
За словами потерпілого Євгена Тавенока, йому позавчора погрожували спалити будинок через активне протистояння місцевим жителям, які незаконно вирубують ліс
Сьогодні, 5 вересня, на Косівщині загорівся будинок активіста, який виступає проти вирубки лісів. Про це повідомили «UA:Карпати». Чоловік саме показував журналістам цього каналу місця незаконних рубок деревини на Косівщині. Про це повідомляє видання «Галицький кореспондент».
Під час зйомки чоловіку зателефонували і повідомили про пожежу у його будинку.
За словами потерпілого Євгена Тавенока, йому позавчора погрожували спалити будинок через активне протистояння місцевим жителям, які незаконно вирубують ліс.
Зараз на місці працюють пожежники і правоохоронці. Офіційні коментарі щодо причини підпалу та можливих підозрюваних – згодом.
Крім того, Євгенові Тавеноку нещодавно підпалили автівку.