На Косівщині загорівся будинок активіста, який виступає проти вирубки лісів



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За словами потерпілого Євгена Тавенока, йому позавчора погрожували спалити будинок через активне протистояння місцевим жителям, які незаконно вирубують ліс

Сьогодні, 5 вересня, на Косівщині загорівся будинок активіста, який виступає проти вирубки лісів. Про це повідомили «UA:Карпати». Чоловік саме показував журналістам цього каналу місця незаконних рубок деревини на Косівщині. Про це повідомляє видання «Галицький кореспондент».

Під час зйомки чоловіку зателефонували і повідомили про пожежу у його будинку.

За словами потерпілого Євгена Тавенока, йому позавчора погрожували спалити будинок через активне протистояння місцевим жителям, які незаконно вирубують ліс.

Зараз на місці працюють пожежники і правоохоронці. Офіційні коментарі щодо причини підпалу та можливих підозрюваних – згодом.

Крім того, Євгенові Тавеноку нещодавно підпалили автівку.