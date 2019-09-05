Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)
До ліквідації пожежі на сміттєзвалищі залучено 11 рятувальників
Горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу
Сьогодні, 5 вересня, о 08:37 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання сміття на відкритій території у с. Демидів.
На місце події було направлено рятувальників 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер та 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю було встановлено, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.
На даний час на гасіння залучено 11 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, 1 трактор та 2 самосвали по 20 тонн.
Триває ліквідація.
Нагадаємо, 2 вересня увечері рятувальникам вдалося ліквідувати загорання торфу у с. Феневичі, що виникло вранці 30 серпня.