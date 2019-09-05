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    Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)

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    <p>До ліквідації пожежі на сміттєзвалищі залучено 11 рятувальників</p> - Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)

    До ліквідації пожежі на сміттєзвалищі залучено 11 рятувальників

    Фото: ДСНС

    Горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу

    Сьогодні, 5 вересня, о 08:37 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання сміття на відкритій території у с. Демидів.

    На місце події було направлено рятувальників 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер та 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю було встановлено, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.

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    На даний час на гасіння залучено 11 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки, 1 трактор та 2 самосвали по 20 тонн.

    Триває ліквідація.

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    Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа на сміттєзвалищі (фото)

    Нагадаємо,  2 вересня увечері рятувальникам вдалося ліквідувати загорання торфу у с. Феневичі, що виникло вранці 30 серпня.

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