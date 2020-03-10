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    В Україні від грипу померли дві людини

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    В Україні від грипу померли дві людини

    Аналізи підтвердили наявність вірусу грипу А у чоловіка та жінки

    У Рівненській області внаслідок ускладнень грипу померла жінка. Про це повідомляє пресслужба обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

    Як повідомляється, від грипу померла 51-річна мешканка Костопільського району.

    Жінка захворіла 27 лютого. За медичною допомогою звернулася 2 березня і була госпіталізована в Рівненську міську лікарню № 2, а 8 березня жінка померла. Аналізи підтвердили наявність у неї вірусу грипу А. Наголошується, що це вже п'ята смерть від ускладнень грипу у 2020 році в області.

    Також стало відомо, що у Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер 26-річний чоловік. 

    За словами завідувачки вірусологічної лабораторії обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Олени Кузьменко, від грипу в лікарні помер 26-річний житель Верхньодніпровська. При цьому вона зазначила, що дослідження обласної вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру МОЗ підтвердили в чоловіка вірус грипу А (H1N1) пандемічний.

    Відзначається, що чоловік не був вакцинований від грипу.

    Також медики попередили, що у Києві захворюваність на грип знову пішла вгору.

     Читайте також: На порозі пандемії. Чи вистоїть Україна проти коронавірусу?
    смерть Україна грип Дніпропетровщина Рівненщина жінка чоловік аналізи вірус
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