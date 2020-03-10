У Києві захворюваність на грип знову пішла вгору



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У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,2% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за 10-й тиждень 2020 року зареєстровано 14 199 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 37,3%. Наразі показник захворюваності становить 481,2. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,2% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9 144 (зростання на 3,9%), дорослих – 5055 осіб (зростання на 2,1%).

«У структурі захворюваності діти становлять 64,4%, а на попередньому тижні – 64,0%. Серед школярів захворюваність зросла на 7,1% – зареєстровано 4181 випадок», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 267 осіб, із них 207 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 514 особу», – додав Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено в 11 навчальних закладах.

«Наразі у 10 навчальних закладах освітній процес призупинено частково, і в одному – повністю. Відновили навчання в 16 навчальних закладах», – повідомив Поворозник.

Нагадаємо, у Києві за дев’ятий тиждень 2020 року було зареєстровано 13 758 хворих на грип та ГРВІ.