На Луганщині прикордонники затримали чоловіка, який втік з Росії «через проукраїнські погляди»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

33-річний росіянин заявив, що з 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк «Азов»

Чоловік розповів, що родом із Казані і з 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну діючої влади у Російській Федерації

На Луганщині прикордонники затримали чоловіка у камуфляжі з військовим наплічником, який заявив, що втікає з Росії через проукраїнські погляди. Про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що порушника виявили учора прикордонники відділу «Мілове» Луганського загону біля населеного пункту Діброва.

«Затриманий виявився 33-річним громадянином РФ. Він мав лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів. Зі слів порушника, усі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині», – йдеться у повідомленні.

Крім того, чоловік розповів, що родом із Казані і з 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну діючої влади у Російській Федерації. З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк «Азов». За свої погляди неодноразово був засуджений та, зважаючи на часті погрози, можливе нове ув’язнення і побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни.

«Для з’ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставлено до прикордонного підрозділу. Під час складання справи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) чоловік звернувся із заявою, адресованою компетентним органам, про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту», - уточнили у відомстві.

Наразі правова оцінка дій іноземця триває.