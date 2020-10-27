П'яний українець у шльопанцях намагався потрапити в Росію повз пункт пропуску



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Чоловік йшов навпростець, тому що хотів скоротити дорогу в Росію

За спробу незаконного перетину кордону на порушника складено відповідні адміністративні матеріали, рішення за якими буде приймати суд

У Харківській області прикордонники затримали п'яного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з України в Росію. При цьому порушник був взутий у літні шльопанці.

Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Прикордонний наряд відділу Дергачі зупинив порушника в районі населеного пункту Гранів, що недалеко від кордону. Чоловік подорожував у літніх шльопанцях, очевидно забувши надіти черевики, бо був п'яний», – йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився житель Покровська Донецької області. Чоловік пояснив, що таким чином він хотів скоротити дорогу в Росію. Документів, крім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника складено відповідні адміністративні матеріали, рішення за якими буде приймати суд.

У Прикордонній службі нагадали, що з 1 березня 2020 року громадяни України мають право потрапити на територію РФ лише за закордонними паспортами, і тільки у встановлених пунктах пропуску.

До слова, на кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який йшов «до мами в Німеччину».