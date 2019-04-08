На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження



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Фото: ssu.gov.ua

За попередньою інформацією, схованка була облаштована учасниками агентурної мережі проросійських терористів, викритої правоохоронцями у 2015 році

На Луганщині під час здійснення заходів з протидії незаконному обігу зброї співробітники СБ України залучені до Операції об’єднаних сил спільно з Нацполіцією та піротехнічною службою ДСНС виявили значний арсенал із військовими засобами ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зі схрону, що знаходився у лісосмузі поблизу селища Біловодськ, правоохоронці вилучили три підствольні гранатомети «ГП-25», «РПГ-22», протитанкову міну «ТМ-62М», вісім протипіхотних мін «ОЗМ-72» та «МОН-50», вісім осколкових припасів для гранатометів «ВОГ-25», вісімнадцять тротилових шашок загальною вагою майже сімсот грамів, автомат АКС-74, «РПГ-26», 17 осколкових протипіхотних гранат «Ф-1», «РГД-5», «РГН-2», 250 г розсипчастої вибухової речовини та 14 запалів до гранат.

За попередньою інформацією схованка була облаштована учасниками агентурної мережі проросійських терористів, викритої правоохоронцями у 2015 році.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження схрону та осіб причетних до його облаштування.

Нагадаємо, поліцейські на Донеччині виявили схрон з боєприпасами. У схованці правоохоронці виявили два постріли РПГ-7, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, три запали до гранат та 40 патронів калібру 5,45 мм.