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    На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження

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    На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження
    Фото: ssu.gov.ua

    За попередньою інформацією, схованка була облаштована учасниками агентурної мережі проросійських терористів, викритої правоохоронцями у 2015 році

    На Луганщині під час здійснення заходів з протидії незаконному обігу зброї співробітники СБ України залучені до Операції об’єднаних сил спільно з Нацполіцією та піротехнічною службою ДСНС виявили значний арсенал із військовими засобами ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Зі схрону, що знаходився у лісосмузі поблизу селища Біловодськ, правоохоронці вилучили три підствольні гранатомети «ГП-25», «РПГ-22», протитанкову міну «ТМ-62М», вісім протипіхотних мін «ОЗМ-72» та «МОН-50», вісім осколкових припасів для гранатометів «ВОГ-25», вісімнадцять тротилових шашок загальною вагою майже сімсот грамів, автомат АКС-74, «РПГ-26», 17 осколкових протипіхотних гранат «Ф-1», «РГД-5», «РГН-2», 250 г розсипчастої вибухової речовини та 14 запалів до гранат.

    За попередньою інформацією схованка була облаштована учасниками агентурної мережі проросійських терористів, викритої правоохоронцями у 2015 році.

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    На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження
    На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження
    На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження
    На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження
    На Луганщині СБУ виявила схрон із військовими засобами ураження
    Фото: ssu.gov.ua

    Наразі у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження схрону та осіб причетних до його облаштування.

    Нагадаємо, поліцейські на Донеччині виявили схрон з боєприпасами. У схованці правоохоронці виявили два постріли РПГ-7, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, три запали до гранат та 40 патронів калібру 5,45 мм.

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