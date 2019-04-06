СБУ вилучила у контрабандистів з окупованих територій сигарети на два мільйони гривень



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СБУ затримали контрабандистів у Запорізькій області під час перевантаження сигарет з човна у вантажівку

Служба безпеки України блокувала канал поставки сигарет із підробленими акцизними марками з окупованих територій Донецької області. Про це повідомляє СБУ в суботу, 6 квітня.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів Єнакієвого і Вуглегірська нелегально переправляли контрафактні сигарети на моторному човні Азовським морем. Ввезені на підконтрольну Києву територію сигарети, ділки збиралися реалізувати в інших регіонах України.

СБУ затримали зловмисників на березі моря недалеко від населеного пункту Куликівське Запорізької області під час спроби перевантажити сигарети з човна у вантажівку для подальшого транспортування до Бердянська.

Усього вилучено 116 ящиків контрафактних сигарет. Орієнтовна вартість «товару» становить близько 2 млн гривень.

«У рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.199 та ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності», - зазначили в СБУ.