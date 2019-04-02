  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Луганщині судитимуть «співробітницю банку», яка видурила у пенсіонерки більше 80 тис. грн

    • Розсилка
    На Луганщині судитимуть «співробітницю банку», яка видурила у пенсіонерки більше 80 тис. грн
    Фото: lug.gp.gov.ua

    Підозрювана ромської національності представилась співробітнице банку та під приводом заміни купюр забрала у старенької 82 тис. грн

    До суду направлено обвинувальний акт стосовно жінки, яка обманним шляхом заволоділа грошима пенсіонерки у сумі 82 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

    Досудове слідство встановило, що в середині січня 2019 року в смт Нижнє Попаснянського району жінка ромської національності ошукала 80-річну пенсіонерку. Підозрювана представилась співробітником банку та під приводом заміни купюр забрала 82 тис. грн.

    Читайте також

    Правоохоронці встановили місцезнаходження аферистки. Виявилось, що вона проживала у Донецькій області і вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

    Під час обшуку за місцем проживання жінки знайдено кошти, які вона забрала у потерпілої.

    У прес-службі зазначили,що у рамках кримінального провадження зібрано достатньо доказів винуватості вказаної особи у вчиненні шахрайських дій. Свою провину підозрювана визнала та відшкодувала матеріальні збитки у повному обсязі.

    На даний час обвинувальний акт направлено до Попаснянського районного суду Луганської області для розгляду по суті.

    Читайте також
    прокуратура Луганщина жінка злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ