На Луганщині судитимуть «співробітницю банку», яка видурила у пенсіонерки більше 80 тис. грн



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Фото: lug.gp.gov.ua

Підозрювана ромської національності представилась співробітнице банку та під приводом заміни купюр забрала у старенької 82 тис. грн

До суду направлено обвинувальний акт стосовно жінки, яка обманним шляхом заволоділа грошима пенсіонерки у сумі 82 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Досудове слідство встановило, що в середині січня 2019 року в смт Нижнє Попаснянського району жінка ромської національності ошукала 80-річну пенсіонерку. Підозрювана представилась співробітником банку та під приводом заміни купюр забрала 82 тис. грн.

Правоохоронці встановили місцезнаходження аферистки. Виявилось, що вона проживала у Донецькій області і вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Під час обшуку за місцем проживання жінки знайдено кошти, які вона забрала у потерпілої.

У прес-службі зазначили,що у рамках кримінального провадження зібрано достатньо доказів винуватості вказаної особи у вчиненні шахрайських дій. Свою провину підозрювана визнала та відшкодувала матеріальні збитки у повному обсязі.

На даний час обвинувальний акт направлено до Попаснянського районного суду Луганської області для розгляду по суті.