Коронавірусна карта України: Львівщина і Київ ризикують потрапити до «червоної» зони



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В Україні зростає кількість хворих на коронавірус

У Львівській області – 197 нових випадків хвороби, у столиці - 180

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у Львівській області – 197. Уже тривалий час в області фіксують найбільший в Україні приріст хворих на коронавірусну хворобу.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Також найбільше нових випадків Covid-19 виявили у Києві – 180 за добу.

Тривожна статистика щодо нових випадків у Харківській області – 142 випадки за попередню добу.

У Івано-Франківській області виявили 127 випадків, у Одеській – 110, у Рівненській – 96.

Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків Covid-19, то тут лідирують Львівська область (10 420 випадки), м. Київ (8992) та Рівненська область (6538).

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби не зафіксували лише у одній області України – Луганській. Два випадки виявили у Кіровоградській області, 5 випадків у Полтавській та 6 у Херсонській областях.

Кількість активних хворих зросла у 13 областях України та Києві. За останню добу найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували м. Київ (+128), Харківська (+92) та Одеська (+83) області. Кількість активних хворих протягом останньої доби зменшилася зокрема у Волинській (-105), Тернопільській (-43) та Чернівецькій (-37) областях.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тисяч.