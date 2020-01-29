На Львівщині CБУ попередила використання російського програмного продукту для камер відеоспостереження



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За висновками експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного програмного коду з території Росії

Служба безпеки України попередила використання російського програмного продукту для камер відеоспостереження на автодорогах Львівської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації наприкінці минулого року оголосив тендер на закупівлю відеокамер на 8 млн грн.

Переможцем стала місцева фірма. Оперативники спецслужби у ході перевірки встановили, що комерсанти використовують програмне забезпечення розробки РФ.

Система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на потягах, обличчя водіїв та пасажирів.

За висновками експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного програмного коду з території Росії. Це могло бути використано для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами.

У результаті вжитих СБУ заходів тендерним комітетом департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА тендерні торги визнані такими, що не відбулися, а тендер скасовано.