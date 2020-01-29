СБУ вивела на підконтрольну Україні територію «ексміністра вугільної промисловості «ДНР»



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Один з колишніх «міністрів вугільної промисловості» терористичної організації «ДНР» Скріншот з відео СБУ

Після усунення з посади зловмисник розпочав у «ДНР» свій бізнес і розмірковував про повернення на підконтрольну українській владі територію

Контррозвідники Служби безпеки України під час спецоперації вивели на підконтрольну українській владі територію одного з колишніх «міністрів вугільної промисловості терористичної організації ДНР», повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що псевдопосадовець регулярно відвідував засідання «уряду ДНР» та брав активну участь у формуванні внутрішньої політики «профільного міністерства». Він, зокрема, здійснював регулювання діяльності підприємств вугільновидобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після усунення з посади зловмисник розпочав у «ДНР» свій бізнес і розмірковував про повернення на підконтрольну українській владі територію.

Так, відразу після виведення з так званої ДНР чоловік офіційно оформив відповідну заяву в СБУ, в якій повідомив про свою участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях «органів влади».

«Чоловік надав детальні свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донеччини. «Ексміністр» також засвідчив причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як «радники», в організації злочинних схем із розкрадання бюджетних коштів РФ, виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспубліки», - додали у відомстві.

Наразі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.