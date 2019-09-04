На Львівщині на весіллі масово отруїлися гості



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Станом на 11 годину 4 вересня госпіталізовано 10 осіб, серед них одна дитина

Пацієнтів госпіталізували із симптомами гострого ентероколіту в інфекційне відділення Новояворівської лікарні

У Львівській області 10 людей потрапили до лікарні внаслідок отруєння під час святкування весілля.

Про це 4 вересня повідомляє пресслужба Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.

Встановлено, що постраждалі від отруєння 31 серпня святкували весілля в с. Наконечне-ІІ в ресторані «Фазенда».

Пацієнтів госпіталізували із симптомами гострого ентероколіту в інфекційне відділення КНП «Новояворівської районної лікарні ім.Юрія Липи».

«Станом на 11 годину 4 вересня госпіталізовано 10 осіб, в тому числі одна дитина. Стан пацієнтів середньої важкості», - заявили у Департаменті охорони здоров'я.

Нагадаємо, шестеро студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в Одесі, потрапили у лікарню з попереднім діагнозом вірусний гепатит «А».

До слова, у Києві студенти отруїлися шаурмою.

Станом на 3 вересня у Києві зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.