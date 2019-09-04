  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині на весіллі масово отруїлися гості

    • Розсилка
    <p>Станом на 11 годину 4 вересня госпіталізовано 10 осіб, серед них одна дитина</p> - На Львівщині на весіллі масово отруїлися гості

    Станом на 11 годину 4 вересня госпіталізовано 10 осіб, серед них одна дитина

    Пацієнтів госпіталізували із симптомами гострого ентероколіту в інфекційне відділення Новояворівської лікарні

    У Львівській області 10 людей потрапили до лікарні внаслідок отруєння під час святкування весілля.

    Про це 4 вересня повідомляє пресслужба Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.

    Встановлено, що постраждалі від отруєння 31 серпня святкували весілля в с. Наконечне-ІІ в ресторані «Фазенда».

    Пацієнтів госпіталізували із симптомами гострого ентероколіту в інфекційне відділення КНП «Новояворівської районної лікарні ім.Юрія Липи».

    «Станом на 11 годину 4 вересня госпіталізовано 10 осіб, в тому числі одна дитина. Стан пацієнтів середньої важкості», - заявили у Департаменті охорони здоров'я.

    Нагадаємо, шестеро студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в Одесі, потрапили у лікарню з попереднім діагнозом вірусний гепатит «А».

    До слова, у Києві студенти отруїлися шаурмою.

    Станом на 3 вересня у Києві зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.

    Читайте також
    здоров'я Львівщина медицина отруєння їжа лікарня хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ