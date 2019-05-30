  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині оголошено день жалоби за загиблим екіпажем Мі-8

    • Розсилка
    <p><span>Внаслідок падіння вертольоту Мі-8 всі чотири члени екіпажу загинули<o:p></o:p></span></p> - На Львівщині оголошено день жалоби за загиблим екіпажем Мі-8

    Внаслідок падіння вертольоту Мі-8 всі чотири члени екіпажу загинули

    Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються

    30 травня на Львівщині у зв’язку із катастрофою вертольота Мі-8, в якій загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області), оголошено днем жалоби.

    Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

    «Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих», - говориться у повідомленні.

    Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Львівщині оголошено день жалоби за загиблим екіпажем Мі-8
    На Львівщині оголошено день жалоби за загиблим екіпажем Мі-8
    На Львівщині оголошено день жалоби за загиблим екіпажем Мі-8
    На Львівщині оголошено день жалоби за загиблим екіпажем Мі-8
    Фото: прес-служба ДБР

    Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час навчально-тренувального польоту у Рівненській області впав вертоліт Мі-8. У результаті катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області).

    Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8.

    Розслідування обставин падіння військового вертольоту Мі-8 на Рівненщині передали Державному бюро розслідувань.

    Читайте також
    ЗСУ Львівщина авіакатастрофа військові навчання вертоліт розслідування Рівненщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ