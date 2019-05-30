На Львівщині оголошено день жалоби за загиблим екіпажем Мі-8



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Внаслідок падіння вертольоту Мі-8 всі чотири члени екіпажу загинули

Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються

30 травня на Львівщині у зв’язку із катастрофою вертольота Мі-8, в якій загинули чотири члена екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області), оголошено днем жалоби.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих», - говориться у повідомленні.

Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

Нагадаємо, пізно ввечері у середу, 29 травня, під час навчально-тренувального польоту у Рівненській області впав вертоліт Мі-8. У результаті катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області).

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу – головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8.

Розслідування обставин падіння військового вертольоту Мі-8 на Рівненщині передали Державному бюро розслідувань.