У Рівненській області чоловік потрапив під потяг



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Поліцейські встановлюють всі обставини події

По дорозі до лікарні в кареті швидкої допомоги постраждалий помер

На Рівненщині 27-річний чоловік потрапив під поїзд. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

«У Квасилові на залізничному перегоні в напрямку Рівного під тепловоз потрапив 27-річний місцевий житель. По дорозі до лікарні в кареті швидкої допомоги він помер», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі обставини події в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, надвечір поблизу залізничної станції «Кожанка», що на Фастівщині, сталася трагедія.

Чоловік напідпитку з велосипедом у руках переходив залізничні колії у недозволеному місці і потрапив під потяг.