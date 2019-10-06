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    Події в Україні

    У Рівненській області чоловік потрапив під потяг

    • Розсилка
    Поліцейські встановлюють всі обставини події&nbsp; - У Рівненській області чоловік потрапив під потяг
    Поліцейські встановлюють всі обставини події 

    По дорозі до лікарні в кареті швидкої допомоги постраждалий помер

    На Рівненщині 27-річний чоловік потрапив під поїзд. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

    «У Квасилові на залізничному перегоні в напрямку Рівного під тепловоз потрапив 27-річний місцевий житель. По дорозі до лікарні в кареті швидкої допомоги він помер», – йдеться у повідомленні.

    Поліцейські встановлюють всі обставини події в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, надвечір поблизу залізничної станції «Кожанка», що на Фастівщині, сталася трагедія.

    Чоловік напідпитку з велосипедом у руках переходив залізничні колії у недозволеному місці і потрапив під потяг.

    трагедія смерть потяг Рівненщина
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