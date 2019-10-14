На Одещині потяг збив жінку



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Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі жінки на залізниці

Громадянка потрапила під потяг поблизу станції «Переїзд Кінний».

Від отриманих ушкоджень жінка померла на місті.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що потерпіла перебігала через залізничні колії та не помітила, потягу, який наближався.

Наразі на місці трагедії працювала слідчо-оперативна група Хаджибеївського відділення поліції.

Правоохоронцями встановлюється особа потерпілої та всі обставини події.

За результатами перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.

Нагадаємо, раніще «Главком» повідомляв, що на Одещині під час полювання поранено людину. Потерпілому надано необхідну медичну допомогу, наразі його життю нічого не загрожує.