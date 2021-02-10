У ДСНС попередили про ожеледицю та можливі перебої зі світлом

Погода в Україні скоро зміниться з приходом антициклону

Погода в Україні скоро зміниться з приходом антициклону

У західних, північних і центральних областях очікується сніг

В Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено І рівень небезпечності. Рятувальники попереджають про ймовірність перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

У західних, північних і центральних областях очікується сніг, місцями значний сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень – сніг із дощем.

У південних, східних областях та в Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ. У центральних областях місцями можлива ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. У центральних, східних та південних областях вночі та вранці місцями – туман.

Вітер буде південно-східний із переходом на південному сході на південно-західний, 7-12 м/с, на південному сході пориви 15-18 м/с.

«Температура вночі 3-8° морозу, у північній частині місцями 9-14° морозу, у південній частині 0-5° тепла; вдень 2-7° морозу, у центральних, східних, Закарпатській областях та на високогір’ї Карпат 0–5° тепла, у південних областях 6–11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 10-15° тепла», – йдеться в повідомленні.

На Київщині в ночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9 °, вдень 3-5° морозу.

За прогнозами синоптиків, погода в Україні скоро зміниться з приходом антициклону. Активна фаза опадів припиниться, буде сонячно, але водночас із дуже сильними морозами. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.