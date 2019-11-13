На Львівщині п'яний поліцейський влаштував ДТП, є загиблий



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Загинув пасажир, який був в автомобілі поліцейського

У Львівській області слідчому Нацполіціїї повідомили про підозру у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За попередньою інформацією, правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля Daewoo, перевищив швидкість та наїхав на бетонну огорожу на узбіччі дороги. Внаслідок удару автомобіль перекинувся, а пасажир, який сидів біля підозрюваного, від отриманих травм помер до приїзду швидкої допомоги.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Розпочато провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.