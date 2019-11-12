Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: позашляховик влетів у вантажівку (фото)



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Позашляховик виїхав на узбіччя дороги і зіткнувся з припаркованою вантажівкою Фото: Нацполіція

Один із пасажирів позашляховика загинув на місці аварії

Минулої доби у ДТП на дорогах Київської області постраждали шестеро людей.

Для пасажира однієї з автівок вчорашня поїздка стала фатальною. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

ДТП із трагічним наслідком сталася пообіді на трасі Київ-Чоп поблизу с. Копилів, Макарівського району. Водій позашляховика не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя дороги і зіткнувся з припаркованою вантажівкою. В результаті один з пасажирів загинув на місці аварії. Водій позашляховика отримав травми грудної клітини, живота, множинні забої тіла та черепно-мозкову травму. Ще одна 15-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження у вигляді травми живота, перелому ключиці і травми голови.

У Білій Церкві водій легковика не дотримався безпечної дистанції і збив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Потерпілого із переломом плеча і забиттям ноги доставили до лікарні.

Також вчора ввечері у м. Бровари сталося два наїзди на пішоходів. В обох випадках постраждалі переходили проїжджу частину у невстановленому місці. Один з потерпілих, 66-річний чоловік, отримав перелом гомілки та черепно-мозкову травму. Інший – 52-річний - отримав забиття і травму голови.

Нагадаємо, 10 листопада на автодорозі Бородянка-Гостомель внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири людини, з них двоє дітей, та чотири людини госпіталізовано до лікарні.