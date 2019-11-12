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    Оголошено підозру водію Lexus, який влаштував смертельну ДТП у Києві

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    Lexus GS 300 зіткнувся з автомобілем Renault Logan, після чого у некерованому стані вилетів на тротуар - Оголошено підозру водію Lexus, який влаштував смертельну ДТП у Києві
    Lexus GS 300 зіткнувся з автомобілем Renault Logan, після чого у некерованому стані вилетів на тротуар
    Фото: Інформатор

    Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння і рухався з перевищенням швидкості

    Прокуратурою Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смертельної ДТП, що сталася 10 листопада на проспекті Бажана у столиці.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    «Згідно з матеріалами слідства, 21-річний водій Lexus GS 300, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався з перевищенням швидкості та перед зміною смугу руху не впевнився у безпеці даного маневру. Внаслідок цього Lexus GS 300 зіткнувся з автомобілем Renault Logan, після чого у некерованому стані виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі здійснив наїзд на двох пішоходів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчина-пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці, інший постраждалий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований», - йдеться у повідомленні.

    Водій Lexus (студент 5-го курсу вищого навчального закладу, раніше не судимий) наразі затриманий. 11 листопада йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

    На даний час вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, внаслідок ДТП загинула 20-річна дівчина, а постраждалого 23-річного хлопця госпіталізовано.

    Наразі поліція встановлює обставини смертельної автопригоди

    У мережі з'явилося відео смертельної ДТП.

    Національна поліція України прокуратура ДТП Київ кримінал смерть водій автомобіль розслідування
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