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    Винуватця смертельної ДТП у Києві взято під варту без права застави

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    Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід&nbsp;водію Lexus - Винуватця смертельної ДТП у Києві взято під варту без права застави
    Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Lexus
    Фото: Прокуратура Києва

    21-річного водія Lexus заарештовано

    За клопотанням прокуратури Києва 21-річному водію Lexus, який підозрюється у смертельній ДТП на проспекті Бажана, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Таке рішення у вівторок, 12 листопада, ухвалив Шевченківський райсуд столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Як повідомлялося, згідно з матеріалами слідства, 21-річний водій Lexus GS 300, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався з перевищенням швидкості та перед зміною смугу руху не впевнився у безпеці даного маневру. Внаслідок цього Lexus GS 300 зіткнувся з автомобілем Renault Logan, після чого у некерованому стані виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі здійснив наїзд на двох пішоходів.

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчина-пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці, інший постраждалий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

    Водій Lexus (студент 5-го курсу вищого навчального закладу, раніше не судимий) наразі затриманий. 11 листопада йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

    У мережі оприлюднено відео смертельної ДТП.

    прокуратура ДТП Київ суд кримінал смерть водій автомобіль
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