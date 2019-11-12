Винуватця смертельної ДТП у Києві взято під варту без права застави



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Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Lexus Фото: Прокуратура Києва

21-річного водія Lexus заарештовано

За клопотанням прокуратури Києва 21-річному водію Lexus, який підозрюється у смертельній ДТП на проспекті Бажана, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таке рішення у вівторок, 12 листопада, ухвалив Шевченківський райсуд столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, згідно з матеріалами слідства, 21-річний водій Lexus GS 300, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався з перевищенням швидкості та перед зміною смугу руху не впевнився у безпеці даного маневру. Внаслідок цього Lexus GS 300 зіткнувся з автомобілем Renault Logan, після чого у некерованому стані виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі здійснив наїзд на двох пішоходів.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчина-пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці, інший постраждалий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Водій Lexus (студент 5-го курсу вищого навчального закладу, раніше не судимий) наразі затриманий. 11 листопада йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

У мережі оприлюднено відео смертельної ДТП.