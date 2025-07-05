СБУ надала кваліфікацію вибуху авто в Одесі

Вибух авто в Одесі: СБУ кваліфікує інцидент як спробу теракту

Служба безпеки України кваліфікувала вибух автомобіля в Київському районі Одеси, який стався сьогодні, як спробу терористичного акту. За цим фактом вже відкрито відповідне кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, вибух автомобіля марки «Opel» пролунав сьогодні вранці на вулиці Варненській. Внаслідок інциденту постраждав чоловік, який перебував усередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, співробітники Національної поліції та вибухотехніки. Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, яка стосується терористичного акту.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 5 липня 2025 року, у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, інцидент трапився на вулиці Варненській, де вибухнув легковий автомобіль марки «Opel».