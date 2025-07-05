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СБУ надала кваліфікацію вибуху авто в Одесі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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СБУ надала кваліфікацію вибуху авто в Одесі
На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, співробітники Національної поліції та вибухотехніки
фото: скріншот з відео

Вибух авто в Одесі: СБУ кваліфікує інцидент як спробу теракту

Служба безпеки України кваліфікувала вибух автомобіля в Київському районі Одеси, який стався сьогодні, як спробу терористичного акту. За цим фактом вже відкрито відповідне кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, вибух автомобіля марки «Opel» пролунав сьогодні вранці на вулиці Варненській. Внаслідок інциденту постраждав чоловік, який перебував усередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

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На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, співробітники Національної поліції та вибухотехніки. Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, яка стосується терористичного акту.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 5 липня 2025 року, у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, інцидент трапився на вулиці Варненській, де вибухнув легковий автомобіль марки «Opel».

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Теги: Одеса вибух автомобіль СБУ

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