Штраф до 59 тис. грн: хто до 20 червня зобов'язаний подати до ТЦК звіти про транспорт

Щоб уникнути санкцій і бюрократичних затримок, експерти радять подати всі документи не пізніше 19 червня

ТЦК цікавлять транспортні засоби, які перебувають на балансі підприємств

Українські юридичні особи зобов’язані до 20 червня подати до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) докладну інформацію про свої транспортні засоби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Кабінету міністрів № 1921.

З вересня 2022 року МВС щоквартально передає до ТЦК дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспорту підприємств для обліку техніки, яка може бути використана для воєнних потреб.

Юридичні особи мають подавати «Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці» двічі на рік – до 20 червня та 20 грудня. Кінцевий термін подання даних у першому півріччі – п’ятниця, 20 червня 2025 року.

Хто повинен надавати звіти?

Звіти повинні надати:

усі підприємства й організації, незалежно від форми власності;

до звіту включається перелік всіх легкових, вантажних автомобілів, спецтехніки та орендованих транспортних засобів, що перебувають на балансі компанії;

фізичні особи й ФОПи не підпадають під цю вимогу.

Що вказувати в документі?

У документі потрібно вказувати:

кількість одиниць автотранспорту та їхній технічний стан;

дані про співробітників, які закріплені за кожним транспортним засобом.

Наслідки невиконання

У разі несвоєчасної або неповної подачі звітності посадовим особам загрожує адміністративний штраф у розмірі від 34 тис. до 59,5 тис. грн. Щоб уникнути санкцій і бюрократичних затримок, експерти радять подати всі документи не пізніше 19 червня.

Фізичні особи-підприємці та звичайні громадяни не зобов’язані подавати ці дані. Якщо підприємство не має власних транспортних засобів (наприклад, використовує орендовані), подавати відомості не потрібно. Однак у разі придбання транспорту в майбутньому інформацію необхідно буде надати.

Нагадаємо, девʼять водіїв втратили право кермувати авто через порушення правил військового обліку цьогоріч. Майже усі прийняті рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.