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    На Львівщині СБУ блокувала незаконне ввезення в Україну ветеринарних препаратів

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    На Львівщині СБУ блокувала незаконне ввезення в Україну ветеринарних препаратів
    Фото: пресцентр СБУ

    Правоохоронці зупинили авто зловмисника під час руху «зеленим коридором», у ході огляду машини було вилучено понад 8 тис. пігулок різних ветпрепаратів на загальну суму близько 350 тис. грн

    Служба безпеки України блокувала масштабне ввезення в нашу країну ветеринарних засобів та препаратів через митний пост «Грушів» Галицької митниці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що комерсант зі Львівщини намагався  перемістити товар через державний кордон.

    Правоохоронці зупинили авто зловмисника під час руху «зеленим коридором». У ході огляду машини було вилучено понад 8 тис. пігулок різних ветпрепаратів на загальну суму близько 350 тис. грн.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    Продукція транспортувалась з приховуванням від митного контролю без відповідних дозвільних документів та без сплати передбачених чинним законодавством митних платежів і зборів. Згідно з попередніми даними тільки з початку року цей транспортний засіб вже шість разів в’їджав на територію України.

    Наразі перевіряється можлива причетність до незаконної діяльності службовців митного поста «Грушів».

    Також вирішується питання щодо скерування матеріалів про ймовірні протиправні дії митників до територіального управління ДБР у Львові для внесення відомостей до ЄРДР.

    СБУ Львівщина машини кордон
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