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    На Львівщині створять національний природний парк «Королівські Бескиди»

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    <span>Національний природний парк буде площею майже 9 тис. га</span> - На Львівщині створять національний природний парк «Королівські Бескиди»
    Національний природний парк буде площею майже 9 тис. га

    Уряд має передбачити у державному бюджеті на 2021 рік кошти для функціонування нацпарк

    У Карпатах планується створення нового національного природного парку, що матиме назву «Королівські Бескиди». Відповідний указ 30 листопада підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба.

    «Національний природний парк «Королівські Бескиди» створюється у Львівській області. До його території мають включити майже 9 тис. га комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні «Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», а саме: 8691 гектар, що вилучається та надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача», ─ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що Кабінет міністрів має забезпечити затвердження протягом шести місяців положення про національний природний парк «Королівські Бескиди».

    Також уряд має передбачити у державному бюджеті на 2021 рік кошти для функціонування нацпарку.

    Теги: Володимир Зеленський Карпати (гори) президент парк уряд
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