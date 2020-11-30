На Львівщині створять національний природний парк «Королівські Бескиди»

Уряд має передбачити у державному бюджеті на 2021 рік кошти для функціонування нацпарк

У Карпатах планується створення нового національного природного парку, що матиме назву «Королівські Бескиди». Відповідний указ 30 листопада підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба.

«Національний природний парк «Королівські Бескиди» створюється у Львівській області. До його території мають включити майже 9 тис. га комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні «Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», а саме: 8691 гектар, що вилучається та надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Кабінет міністрів має забезпечити затвердження протягом шести місяців положення про національний природний парк «Королівські Бескиди».

Також уряд має передбачити у державному бюджеті на 2021 рік кошти для функціонування нацпарку.