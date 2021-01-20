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    Новини

    Вночі в Одесі горів гуртожиток юридичної академії

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    Загиблих та постраждалих під час пожежі нема - Вночі в Одесі горів гуртожиток юридичної академії
    Загиблих та постраждалих під час пожежі нема
    Фото: ДСНС

    Рятувальники встановили, що у кімнаті загорілися старі речі, майно та сміття

    В Одесі вночі 20 січня на другому поверсі у будівлі гуртожитку юридичної академії виникла пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області.

    «20 січня о 03:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про про задимлення на другому поверсі будівлі гуртожитку юридичної академії, за адресою: Приморський район, вул. Академічна, 30, корп. 3», ‒ йдеться у повідомленні.

    Рятувальники встановили, що у кімнаті загорілися старі речі, майно та сміття.

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    Вночі в Одесі горів гуртожиток юридичної академії
    Вночі в Одесі горів гуртожиток юридичної академії
    Вночі в Одесі горів гуртожиток юридичної академії

    «О 04:25 пожежа локалізована та о 04:35 ліквідована на площі 15м2. Будівля на даний час не експлуатується. На другому поверсі кімнати не заселені», ‒ інформують рятувальники.

    У ДСНС наголосили, що загиблих та постраждалих під час пожежі нема.

    До прибуття рятувальників з приміщень першого поверху було евакуйовано дев’ять осіб.

    Причина пожежі та збитки встановлюються.

    Як повідомлялося, з похолоданням на Київщині побільшало трагедій.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса сміття рятувальники майно
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