На Львівщині випав град «розміром з вишню»



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Фото: facebook.com/igor.zinkevych У Кам'янці-Бузькій - град розміром з вишню

У Львівській області земля побіліла від товстого шару граду

5 серпня у Львівській області випав град «розміром з вишню», написав у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, це сталося о 17:00 у Кам'янці-Бузькій.

«Траса Київ-Чоп, від міста Буськ в сторону Львова – гроза покидала гілки дерев на трасу, водії будьте уважні та обережні!», – додав він.

Також Зінкевич опублікував фото граду, що випав сьогодні.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.