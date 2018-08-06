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    На Львівщині випав град «розміром з вишню»

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    <span>У Кам'янці-Бузькій - град розміром з вишню</span> - На Львівщині випав град «розміром з вишню»
    Фото: facebook.com/igor.zinkevych
    У Кам'янці-Бузькій - град розміром з вишню

    У Львівській області земля побіліла від товстого шару граду

    5 серпня у Львівській області випав град «розміром з вишню», написав у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

    За його словами, це сталося о 17:00 у Кам'янці-Бузькій.

    «Траса Київ-Чоп, від міста Буськ в сторону Львова – гроза покидала гілки дерев на трасу, водії будьте уважні та обережні!», – додав він.

    Також Зінкевич опублікував фото граду, що випав сьогодні.

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    На Львівщині випав град «розміром з вишню»
    На Львівщині випав град «розміром з вишню»
    На Львівщині випав град «розміром з вишню»

    Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

    У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

    Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

    У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

    Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

    Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

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