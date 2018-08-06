На Львівщині випав град «розміром з вишню»
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Розсилка
У Львівській області земля побіліла від товстого шару граду
5 серпня у Львівській області випав град «розміром з вишню», написав у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
За його словами, це сталося о 17:00 у Кам'янці-Бузькій.
«Траса Київ-Чоп, від міста Буськ в сторону Львова – гроза покидала гілки дерев на трасу, водії будьте уважні та обережні!», – додав він.
Також Зінкевич опублікував фото граду, що випав сьогодні.
Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.
У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.
Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.
У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.
Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.
Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.