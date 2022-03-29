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    На Львівщині розгорнуто польовий шпиталь для поранених військових і переселенців

    Тут працюватимуть медики, які були вимушені виїхати у західні регіони через війну - На Львівщині розгорнуто польовий шпиталь для поранених військових і переселенців
    Тут працюватимуть медики, які були вимушені виїхати у західні регіони через війну
    фото з відкритих джерел

    Мобільний медичний заклад розрахований на 50 ліжок

    У Львівській області розгорнуто польовий шпиталь для лікування і реабілітації поранених військових та тимчасово переміщених осіб, які були змушені виїхати з домівок через військову агресію Росії. За інформацією пресслужби міністерства охорони здоров’я, госпіталь передав уряд Королівства Нідерландів.

    Мобільний медичний заклад розрахований на 50 ліжок, а його структура включає: операційну; реанімаційні ліжка; відділення інтенсивної терапії; відділення рентген-діагностики; апарати ультразвукової діагностики; клінічну лабораторію з банком крові; кисневий концентратор.

    Також він обладнаний системою фільтрації та очищення повітря.

    Наразі триває формування штату спеціалістів. Тут працюватимуть медики, які були вимушені виїхати у західні регіони через війну.

    Окрім того, бажання працювати у госпіталі та допомагати українським медикам виявили лікарі з Канади та США. Завдяки приєднанню до інтернет-мережі через StarLink лікарі можуть в режимі онлайн консультуватися з колегами різних профілів з інших країн та обмінюватися міжнародним досвідом.

    Вперше мобільний медичний заклад було використано під час воєнних дій у Сирії, долали у міністерстві охорони здоров’я.

    Теги: росія окупанти Львівщина війна Україна госпіталь окупація #stoprussia
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    На Львівщині розгорнуто польовий шпиталь для поранених військових і переселенців