На Львівщині розгорнуто польовий шпиталь для поранених військових і переселенців

Тут працюватимуть медики, які були вимушені виїхати у західні регіони через війну

Мобільний медичний заклад розрахований на 50 ліжок

У Львівській області розгорнуто польовий шпиталь для лікування і реабілітації поранених військових та тимчасово переміщених осіб, які були змушені виїхати з домівок через військову агресію Росії. За інформацією пресслужби міністерства охорони здоров’я, госпіталь передав уряд Королівства Нідерландів.

Мобільний медичний заклад розрахований на 50 ліжок, а його структура включає: операційну; реанімаційні ліжка; відділення інтенсивної терапії; відділення рентген-діагностики; апарати ультразвукової діагностики; клінічну лабораторію з банком крові; кисневий концентратор.

Також він обладнаний системою фільтрації та очищення повітря.

Наразі триває формування штату спеціалістів. Тут працюватимуть медики, які були вимушені виїхати у західні регіони через війну.

Окрім того, бажання працювати у госпіталі та допомагати українським медикам виявили лікарі з Канади та США. Завдяки приєднанню до інтернет-мережі через StarLink лікарі можуть в режимі онлайн консультуватися з колегами різних профілів з інших країн та обмінюватися міжнародним досвідом.

Вперше мобільний медичний заклад було використано під час воєнних дій у Сирії, долали у міністерстві охорони здоров’я.