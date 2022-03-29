Міноборони США прискорить виробництво ракет Stinger та Javelin – CNN

Україна хоче щодня отримувати із США 500 протитанкових ракет Javelin та 500 зенітних ракет Stinger

Міністерство оборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет Stinger та протитанкових ракет Javelin для поповнення запасів, які закінчуються через відправку їх до України. Про це пише американське видання CNN з посиланням на представників Пентагону.

Згідно з недавнім списком побажань у військовій допомозі, Україна хоче щодня отримувати із США 500 протитанкових ракет Javelin та 500 зенітних ракет Stinger. Виробничу лінію Stinger було зупинене, а потім перезапущено для виконання замовлення на продаж за кордоном. Прессекретар Білого Дому повідомив, що розглядаються варіанти збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва.

За даними Пентагону, протитанковий комплекс Javelin знаходиться у режимі повного виробництва. Проте Пентагон намагається збільшити виробництво.

Нагадаємо, керівництво Сполучених Штатів Америки на переговорах з Туреччиною порушило питання про можливість відправлення в Україну зенітних комплексів С-400 виробництва Росії.

Крім того, повідомляється, що Вашингтон закликав інші країни поставити в Україну комплекси С-300 і С-400.

До слова, Міністерство оборони США повідомило, що з початку війни Росії проти України окупанти запустили понад 1200 ракет.