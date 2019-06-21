На Львівщині жінка вигадала власне викрадення



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Правоохоронці з’ясували, що історію про власне викрадення жінка вигадала, щоб змусити свого чоловіка змінити місце проживання

В Буське відділення поліції 19 червня близько 13.10 звернулась мешканка району, яка повідомила про викрадення її 37-річної невістки із зупинки громадського транспорту. Про це інформують у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники поліції, виїхавши на місце події, виявили потерпілу в хащах неподалік села, в якому вона проживає. Жінка заявила, що троє невідомих чоловіків в масках затягнули її в автомобіль ВАЗ та, погрожуючи фізичною розправою, зв’язали руки скотчем. Пізніше зловмисники викинули її з машини на околиці села та поїхали геть.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Поліцейські розпочали комплекс дій щодо розшуку автомобіля та встановлення осіб зловмисників.

Згодом правоохоронці з’ясували, що історію про власне викрадення жінка вигадала, щоб змусити свого чоловіка змінити місце проживання.

Таким чином своїми умисними діями зловмисниця вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.