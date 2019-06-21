В Іллінецькому районі поліцейські розшукали 15-річного викрадача скутера



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Працівники поліції встановили особу неповнолітнього зловмисника, який вирішив «покататись» на чужому скутері. Поліцією відкрито кримінальне провадження

До працівників поліції звернувся 22-річний житель с. Дашів, який повідомив про викрадення свого скутера «Хонда».

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника Іллінецького відділення поліції Олега Паламаренко, проведеними першочерговими слідчими та розшуковими заходами працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 15-річний раніше судимий житель с.Жадани . У вчиненому хлопець зізнався та показав, де сховав транспортний засіб.

Зі слів правопорушника, скутер він взяв, щоб покататись.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.