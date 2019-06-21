  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Іллінецькому районі поліцейські розшукали 15-річного викрадача скутера

    • Розсилка
    В Іллінецькому районі поліцейські розшукали 15-річного викрадача скутера

    Працівники поліції встановили особу неповнолітнього зловмисника, який вирішив «покататись» на чужому скутері. Поліцією відкрито кримінальне провадження

    До працівників поліції звернувся 22-річний житель с. Дашів, який повідомив про викрадення свого скутера «Хонда».

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    За словами начальника Іллінецького відділення поліції Олега Паламаренко, проведеними першочерговими слідчими та розшуковими заходами працівники  поліції встановили  особу правопорушника. Ним виявився 15-річний раніше судимий житель с.Жадани . У вчиненому хлопець зізнався та  показав, де сховав транспортний засіб. 

    Зі слів правопорушника, скутер він взяв, щоб покататись.

    Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

    Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

    Читайте також
    кримінал викрадення Вінниччина злочин злочинець скутер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ